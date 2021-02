Weltmeister Mata zurück nach Spanien?

Juan Mata und Manchester United werden nach dieser Saison ziemlich wahrscheinlich auseinandergehen. Womöglich zieht es den Weltmeister zurück nach Spanien.

Viele hatten schon damit gerechnet, dass Juan Mata Manchester United noch im Januar verlässt. Dort soll ihm ein Angebot aus Saudi-Arabien vorgelegen haben. Konkret wurde es allerdings nicht. Die Trennung wird wohl ein halbes Jahr später erfolgen.

Matas Vertrag im roten Teil Manchesters läuft nach dieser Saison aus und bisher lassen die Red Devils keine Anstalten erkennen, diesen noch mal verlängern zu wollen. Laut “AS” könnten sich Möglichkeiten ergeben, dass der 2010er-Weltmeister in sein Geburtsland Spanien zurückkehrt.

In der laufenden Spielzeit kommt Mata auf nicht mal 350 Spielminuten in der Premier League. Die letzten drei Spiele wurde er nicht mal mehr in das Aufgebot nominiert. Auf der iberischen Halbinsel spielte der 32-Jährige für die zweite Mannschaft von Real Madrid und den FC Valencia.

aoe 13 Februar, 2021 17:12