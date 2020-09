Behandlungen schlagen an: Schär wieder auf dem Platz

Vor rund eineinhalb Monaten hatte sich Fabian Schär einer Schulter-Operation unterziehen müssen. Der Genesungsprozess läuft offenbar hervorragend. Zum Saisonauftakt soll der Nati-Star Newcastle United wieder zur Verfügung stehen.

Mitte Juli hatte sich Fabian Schär die Schulter ausgekugelt, weshalb er sich wenige Tage später einer Operation unterziehen musste. Laut dem “Evening Chronicle” geht es dem Schweizer Rekonvaleszenten inzwischen wieder hervorragend.

Demnach haben die Behandlungen mit den Physiotherapeuten voll angeschlagen, so dass Schär inzwischen auf das Trainingsgrün zurückgekehrt sei. Aller Wahrscheinlichkeit nach kann Newcastle United den 28-Jährigen rechtzeitig zum Saisonstart einplanen.

Derweil scheint seine Zukunft offen zu sein. Die Magpies sinnieren schon seit Längerem über eine Ausleihe von Rob Holding. Schär soll auf der Liste von Klubs aus Spanien und Frankreich stehen.

Newcastle kann sich angeblich vorstellen, den Nati-Star bei möglichen Tauschgeschäften einzubinden. Teammanager Steve Bruce möchte seine Mannschaft in den nächsten Wochen vor allen Dingen in der Defensive verstärken. Newcastle startet am 12. September mit dem Auswärtsspiel gegen West Ham United in die neue Saison.

aoe 5 September, 2020 11:34