Der 43-jährige Engländer unterzeichnet bei den Magpies einen Vertrag bis 2024. Er folgt auf Steve Bruce, der seinen Posten vor zweieinhalb Wochen räumen musste. Howe war wohl nicht erste Wahl. Unter anderem sagte Unai Emery nach einer Anfrage der Newcastle-Verantwortlichen ab.

Nun sei man aber sehr glücklich über das Engagement des früheren Bournemouth-Trainers. Er passe sehr gut zum Projekt, das man hier auf die Beine stelle.

Dank dem Einstieg von saudischen Investoren und damit verbunden neuen finanziellen Möglichkeiten wird Newcastle in den kommenden Monaten und Jahren wohl kräftig in den Kader investieren.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.

Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021