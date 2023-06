Einigung ist da: Sandro Tonali wird zum italienischen Rekordtransfer

Der Abgang von Milans Mittelfeldspieler Sandro Tonali nach drei Jahren steht fest. Newcastle United sichert sich die Dienste am Spielmacher.

Der 23-jährige Italiener wechselt für eine Summe von 70 Mio. Euro zu den Magpies. Milan sichert sich laut Fabrizio Romano ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Tonali hat beim Aufenthalt mit der italienischen U21-Nationalmannschaft offenbar sogar schon den Medizincheck absolviert. Er wird in Newcastle einen Kontrakt bis 2029 unterzeichnen. Dabei kassiert er künftig jährlich 7 Mio. Euro plus bis zu 2 Mio. Euro an Boni.

Tonali avanciert zum italienischen Rekordtransfer. Noch nie floss eine derart hohe Ablöse.

psc 23 Juni, 2023 15:15