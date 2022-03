Fabian Schär erlebt “stolzen Moment” seiner Karriere

Der Schweizer Nationalspieler Fabian Schär erlebte am Donnerstagabend einen grossen Moment seiner Karriere. Leider wurde er nicht gekrönt.

Der 30-jährige Innenverteidiger führte Newcastle United im Premier League-Spiel bei Everton erstmals als Captain an. “Ein stolzer Moment in meiner Karriere, dieses Team anzuführen”, schreibt Schär via Twitter. Mit seinen Teamkollegen musste er allerdings eine bittere Niederlage in Kauf nehmen: Die Toffees siegten durch einen Treffer in der 99. (!) Minute – und dies in Unterzahl. Schär bilanziert: “Wir müssen auf unserem höchsten Niveau sein, um in dieser Liga etwas zu holen. Das waren wir gestern nicht. Jetzt ist es an der Zeit, noch härter zu arbeiten.”

Im Klub steht für den Abwehrspieler nun erst einmal eine Pause an. Stattdessen rückt er zur Nati an: In der nächsten Woche steht zunächst ein kurzes Trainingscamp in Marbella an. Es folgen Test-Länderspiele gegen England im Wembley und gegen den Kosovo im Letzigrund.

We have to be at our highest level to get something in this league. We weren‘t yesterday.. now is time to work even harder!

Proud moment in my career to lead this team🖤🤍. #nufc pic.twitter.com/1h3XrmxMio — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) March 18, 2022

psc 18 März, 2022 13:46