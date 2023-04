Fabian Schär wird von Verletzung gebremst

Trainer Eddie Howe musste am Mittwoch bekanntgeben, dass der Schweizer Nati-Verteidiger angeschlagen ist und das Ligaspiel bei Everton am Donnerstag verpassen könnte. Immerhin scheint die Blessur nicht so gravierend zu sein, dass ein langfristiger Ausfall droht. Schär ist in der Abwehr der Magpies in Newcastle ein Fixstarter und Leistungsträger.

Eddie Howe on squad fitness:

"We've got a couple of knocks. Bruno we think will be OK but Fabian Schär is one we'll have to check and make a late call on and it's a similar situation with a couple of the other lads." pic.twitter.com/7In4IQGNQl

— Newcastle United FC (@NUFC) April 26, 2023