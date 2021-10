Gennaro Gattuso bei Newcastle United angeboten

Newcastle United befindet sich nach der Entlassung von Steve Bruce noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer. Gennaro Gattuso zählt offenbar zu den Kandidaten.

Seit rund zwei Wochen wird eifrig darüber diskutiert, wer der neue Teammanager von Newcastle United wird. Gennaro Gattuso ist neu in der ellenlangen Liste an Kandidaten, die dem entlassenen Steve Bruce nachfolgen könnten. “TUTTOmercatoWEB” berichtet, dass Gattusos Berater Jorge Mendes in Newcastle angeboten hat. Noch ist aber weiterhin unklar, wer die vakante Stelle übernehmen wird.

Gattuso trainierte in der Vergangenheit neben dem FC Sion den AC Mailand und bis Ende Juni dieses Jahres den SSC Neapel, der seinen Vertrag nicht mehr verlängert hatte. Bisher hat sich für den 43-Jähirgen keine ernsthafte Gelegenheit gegeben, wieder in den Profifussball einzusteigen.

Das saudische Konsortium, das Newcastle vor Kurzem übernommen hat, lässt sich bei der Suche nach einem neuen Trainer Zeit. Der Schweizer Lucien Favre gehört ebenfalls zu den Anwärtern auf den Trainerposten. Erik ten Hag und John Terry haben es auch auf die Kandidatenliste geschafft.

