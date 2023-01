Mega-Transfer perfekt: Newcastle holt Gordon von Everton

Newcastle United verstärkt sich vor Ablauf der Transferperiode mit Anthony Gordon. Der FC Everton darf sich über eine Mega-Ablöse freuen.

Anthony Gordon wechselt per sofort vom FC Everton zu Newcastle United. Dies bestätigen die Magpies am Sonntag. Für den 21-jährigen Flügelflitzer zahlt Newcastle Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von umgerechnet rund 45 Millionen Euro plus Boni.

«Seit ich von ihrem Interesse gehört habe, wusste ich, dass Newcastle der richtige Ort für mich ist», lässt sich Gordon in einer Pressemitteilung von Newcastle zitieren.

✍️ We are delighted to announce the signing on Anthony Gordon on a long-term deal! Welcome to Newcastle United, @anthonygordon! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 29, 2023

adk 29 Januar, 2023 17:21