Fabian Schär wird auch in der kommenden Saison für Newcastle United am Ball sein. Wie die Magpies bestätigten, wurde die Option zur Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2022 gezogen. Bei Verteidigerkollege Paul Dummett wurde ebenso verfahren. Ausserdem erhalten Jacob Murphy, Federico Fernández und Dwight Gayle neue Vertragspapiere.

“Ich freue mich sehr, dass wir die Verträge mit diesen Spieler verlängert haben”, sagte Cheftrainer Steve Bruce. “Sie alle kennen diesen Verein und wissen, was es heisst, hier zu spielen – und haben in den letzten Jahren hervorragende Leistungen erbracht.”

Für Schär war die vergangene Saison allerdings eine zum Vergessen. Aufgrund verschiedener Verletzungen kam der Nati-Verteidiger lediglich 18-mal in der Premier League zum Einsatz. An der Europameisterschaft spielte der 29-Jährige viermal für die Schweiz, zweimal stand er in der Startelf.

✍️ #NUFC are pleased to confirm that Jacob Murphy, Federico Fernández and Dwight Gayle have all signed new deals with the club.

The option of extending the contracts of Paul Dummett and Fabian Schär into the 2021/22 season have also been exercised.

— Newcastle United FC (@NUFC) July 7, 2021