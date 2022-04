Perfekt: Fabian Schär bindet sich für weitere Jahre an Newcastle

Der 30-Jährige stiess im Sommer 2018 aus Spanien zu den Magpies. Dort war er in der Abwehr nicht immer gesetzt. Der erst im Laufe dieser Saison zum Team gestossene neue Trainer Eddie Howe setzt aber voll auf Schär, was nun auch den Ausschlag für die Vertragsverlängerung bis 2024 gegeben haben dürfte.

Der Routinier trug in dieser Saison sogar schon die Kapitänsbinde und soll auch künftig eine zentrale Rolle übernehmen. Im Sommer könnte der Klub dank seinen saudischen Investoren auf diversen Positionen aufrüsten.

Schär sagt zu seiner Verlängerung: “Ich bin absolut begeistert. Es ist das, was ich immer wollte – hier zu bleiben und für diesen unglaublichen Verein zu spielen. Seit meinem ersten Tag in Newcastle habe ich mich hier sehr wohl gefühlt, es ist wie ein zweites Zuhause und ich freue mich, dass ich noch einige Jahre hier bleiben kann.”

✍️ We are delighted to announce that Fabian Schär has signed a new two-year contract.

Congratulations, @fabianschaer! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) April 29, 2022