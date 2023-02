Vor Final-Einsatz: Moderatorin mit Liebesbrief an Karius

Das letzte Finale, das Loris Karius bestritt, war ein unglückliches. Der Keeper avancierte im Champions-League-Finale 2018 mit dem FC Liverpool bei der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid zum Unglücksraben mit gleich zwei folgenschweren Patzern. Mittlerweile steht der 29-Jährige bei Newcastle United unter Vertrag und wird dort nun unverhofft zu seiner grossen Beweischance gelangen. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es für ihn mit den Magpies im Wembley im League-Cup-Finale gegen Manchester United.

"Dear Loris,

I would like to write this letter to you tomorrow, or later, once the game taking you back on the pitch after these two interminable, painful and incredible years is over."

Loris Karius' girlfriend's moving letter to the Newcastle United goalkeeper.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 26, 2023