0:4 gegen West Ham: Klose & Drmic steigen ab

Das wars! Norwich City steigt nach dem 0:4-Debakel gegen Abstiegs-Konkurrent West Ham United nach nur einem Jahr aus der Premier League ab. Davon betroffen sind mit Timm Klose und Josip Drmic auch zwei Schweizer Stars.

Sofern sie Norwich City erhalten bleiben, müssen Timm Klose und Josip Drmic in der kommenden Saison in der Championship ihrer Berufung nachgehen. Die Kanarienvögel sind nach dem Heim-0:4 gegen West Ham United auch theoretisch nicht mehr zu retten. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze 13 Punkte.

Nach seiner Kreuzbandverletzung hatte sich Klose in den letzten Wochen wieder zum Stammspieler aufgeschwungen. Die Passsicherheit des großgewachsenen Innenverteidigers allein reicht allerdings nicht aus, um in der Premier League bestehen zu können. Drmic hatte ebenfalls viele Chancen erhalten in den letzten Spielen, erzielte bisher allerdings erst ein Tor in der Premier League.

Überragender Spieler auf West-Ham-Seite war übrigens Michail Antonio, der alle vier Treffer für seine Farben erzielte und sein Torkonto auf acht Treffer verbesserte. Um es nicht zu vergessen: Aufseiten der Gäste sass der Ex-Basler Albian Ajeti einmal mehr über 90 Minuten auf der Bank.

Full-time at Carrow Road. The result means City will play Championship football next season.#NORWHU pic.twitter.com/rUWz2qfqi9 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 11, 2020

aoe 11 Juli, 2020 15:48