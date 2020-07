Bei Norwich-Pleite: Klose & Drmic in der Startelf

Für Norwich City hagelte es die fünfte Pleite in Folge. Josip Drmic und Timm Klose konnten das 0:1 gegen Brighton & Hove Albion nicht verhindern und stehen dicht vor dem Abstieg aus der Premier League.

Josip Drmic hatte in der Heimpartie gegen Brighton & Hove Albion einmal mehr den Vorzug vor Teemu Pukki erhalten. Drmic hatte in der ganzen Partie gerade mal 20 Ballberührungen und kam nur zu einem Abschluss. Daniel Farke weiss, dass Norwich City nur noch ein Wunder in der Premier League halten kann.

Der Canaries-Übungsleiter nahm nach der Partie sogar schon das Wort Abstieg in den Mund: “Wir sind enttäusch, so viel sei schon mal gesagt. Wir sind zwar noch nicht abgestiegen, aber realistisch gesehen war das heute unsere letzte Chance, uns mit einem guten Ergebnis wieder mittenrein zu spielen.”

Nachdem Timm Klose nahezu die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss ausfiel, ist er inzwischen wieder in die Stammformation zurückgekehrt. Im Spiel gegen Brighton war er mit 74 angekommenen Pässen der erfolgreichste Akteur auf dem ganzen Platz – kaufen kann sich Klose davon nicht wirklich etwas.

Fünf Spieltage vor Saisonschluss beträgt Norwichs Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bereits sieben Punkte. Am kommenden Dienstag (19 Uhr) geht es zum direkten Konkurrenten FC Watford.

