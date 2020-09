Josip Drmic bei Norwich aussortiert und auf Klubsuche

Josip Drmic spielt bei seinem aktuellen Verein Norwich City keinerlei Rolle mehr und wurde in die U23 abgeschoben.

Der Schweizer Stürmer ist vertraglich zwar noch bis 2022 an die Canaries gebunden, nach dem Abstieg aus der Premier League plant der Verein aber nicht mehr mit dem 28-jährigen Angreifer und hat diesen dazu aufgefordert, einen neuen Verein zu suchen. “Ja. Sie haben mir das untersagt. Es ist alles andere als eine einfache Situation für mich”, sagt Drmic im “Blick”.

Der Berater des 32-fachen Nationalspielers ist mit der Klubsuche beschäftigt. Wegen seiner gravierenden Knieverletzungen in der Vergangenheit ist die Vermittlung aber nicht ganz so leicht. Neben den Trainings mit der U23 hat Drmic ein Zusatzprogramm: “Ich absolviere neben den Einheiten mit der U23 zusätzlich Einzeltrainings, male und zeichne viel, gehe spazieren und warte, was auf mich zukommt.” Grundsätzlich fühlt er sich fit und ist bereit für ein neues Engagement.

