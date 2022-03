Keine Premier League im chinesischen TV wegen Ukraine-Solidaritätsbekundungen?

Die Partien der Premier League an diesem Wochenende werden Medienberichten zufolge nicht im chinesischen TV ausgestrahlt. Grund sollen die geplanten Solidaritätsbekundungen der Engländer für die Ukraine aufgrund des russischen Kriegs sein.

Laut Angaben der “BBC” verzichtet der chinesische TV-Rechteinhaber für die englische Premier League am Wochenende darauf, die Spiele zu zeigen. Im englischen Fussballoberhaus habe man nämlich eine “Show of Solidarity” für die Menschen in der Ukraine angekündigt.

“Die Premier League und unsere Klubs lehnen Russlands Vorgehen von ganzem Herzen ab”, lautet es in einer entsprechenden Mitteilung. Teams und Stadionbesucher wurden aufgefordert, vor den Partien an einem “Moment des Reflektierens und der Solidarität” teilzunehmen.

China hatte sich bei Abstimmungen in den Gremien der Vereinten Nationen über Resolutionen, die das russische Vorgehen in der Ukraine verurteilen, bisher enthalten.

adk 4 März, 2022 17:01