Das Premier League-Saisonfinale könnte im Wembley stattfinden

Die englische Football Association stellt das Wembley als möglichen Spielort für das Premier League-Finale zur Verfügung.

Noch ist unklar, ob und wie in der höchsten englischen Spielklasse während der Coronakrise weiter Fussball gespielt wird. Nun scheint es Erwägungen zu geben, die Spiele an neutralen Standorten durchzuführen. Laut einem Bericht der “Times” stellt die FA das Wembley-Stadion in London und den St. George’s Park in Burton upon Trent/Staffordshire zur Verfügung.

Wegen der Corona-Pandemie sollen für den Rest der Spielzeit auch auf der Insel alle Partien ohne Zuschauer stattfinden. Der Plan der FA sieht es vor, dass in den beiden Arenen gleich mehrere Spiele pro Tag stattfinden könnten.

Vorgesehen ist offenbar, die Saison ab dem 1. Juni innerhalb von 6 Wochen zu Ende zu spielen. Danach bliebe bis zum Start der kommenden Saison am 8. August Zeit für eine Pause und zur Vorbereitung. Die meisten Klubs müssen noch neun spiele austragen. Der FC Liverpool steht unmittelbar vor dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

psc 13 April, 2020 14:14