Dabei habe die Gesundheit aber immer erste Priorität. Man werde sich immer den behördlichen Anordnungen unterwerfen und nur dann trainieren und spielen, wenn dies von der Regierung erlaubt und befürwortet wird. Zudem würde zunächst Rücksprache mit Trainern und Spielern genommen. Die Premier League begrüsst die Entscheidung der Regierung eine Gruppe zu bilden, die sich spezifisch mit Fragestellungen im Profisport befasst. Sie traf sich am Freitag erstmals.

Frühestmöglicher Termin für einen Restart der englischen Topliga bleibt der 8. Juni.

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season

The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers

More: https://t.co/GJr8UN1Kzb pic.twitter.com/b5TjUkKcxp

— Premier League (@premierleague) May 1, 2020