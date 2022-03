Wie seit Ausbruch der Pandemie in anderen Ligen und Wettbewerben bereits üblich, dürfen Premier League-Klubs ab nächster Saison bis zu fünf Auswechslungen tätigen. Bislang war das Kontingent auf drei Wechsel pro Team beschränkt. Jetzt haben die Besitzer der Regeländerung zugestimmt. Auf dem Matchblatt dürfen zudem bis zu neun Auswechselspieler gelistet werden.

Ausserdem wurde das Transferfenster bestätigt, das im Sommer vom 10. Juni bis zum 1. September geöffnet ist.

Die systematischen Coronatests werden ab nächster Woche nicht mehr getätigt. Stattdessen werden nur noch symptomatische Spieler getestet.

Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.

Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.

Full statement: https://t.co/Ub985Gl3Lj pic.twitter.com/T27WXiXbUM

— Premier League (@premierleague) March 31, 2022