Nachdem vor Wochenfrist zunächst der 3. April als Datum festgelegt wurde, an dem der Spielbetrieb wieder aufgenommen hätte werden können, teilt die Premier League in einem gemeinsamen Statement mit der FA, der Women’s Premier League und der English Football League mit, dass die Pause bis mindestens Ende April aufrecht erhalten wird.

Dies ist eine Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus. Die FA reagiert damit auch auf die Verschiebung der EM, die in dieser Woche beschlossen wurde, und den nationalen Ligen mehr Flexibilität in der Terminplanung eröffnet.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc

— Premier League (@premierleague) March 19, 2020