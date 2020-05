Premier League: Geplanter Restart am 17. Juni

Die Premier League steht vor dem Restart im Juni. An einer Sitzung haben sich die Interessenvertreter auf den 17. Juni als Starttermin festgelegt.

Damit scheint eine weitere europäische Topliga vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu stehen. Seit dieser Woche können die Premier League-Klubs wieder Training mit Vollkontakt durchführen. Am 17. Juni soll es mit den Nachholspielen Aston Villa gegen Sheffield United und Manchester City gegen Arsenal weitergehen. Am darauffolgenden Wochenende steht dann der 29. Spieltag an. Bis zum Saisonende sind noch neun Runden zu absolvieren. Bis zum ersten August-Wochenende soll die Meisterschaft beendet sein, eine Woche später ist das FA Cup-Finale geplant.

psc 28 Mai, 2020 16:42