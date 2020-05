Dies entschieden die Klubs und Interessenvertreter sowie Spieler und Trainer einstimmig, wie die Liga am Mittwoch mitteilt. Zweikämpfe sind somit wieder möglich, allerdings soll “unnötiger Kontakt” vermieden werden. Die Gesundheit aller Beteiligten habe nach wie vor erste Priorität.

Noch in dieser Woche könnte der nächste wegweisende Entscheid fallen, wenn der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs fällt.

