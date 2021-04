Social Media-Boykott auf der Insel läuft – Klopp unterstützt ihn

Bis am Dienstag um 16 Uhr läuft die Aktion. Sie soll auch dazu führen, dass die Anbieter der Sozialen Netzwerke stärker gegen jene Menschen vorgehen, die über diese Medien Hass verbreiten. “Social Media-Unternehmen müssen mehr tun, um Online-Missbrauch zu verhindern”, heisst es. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp unterstützt die Aktion. “Ich unterstütze alle Klubs darin. Es muss sich etwas ändern”, sagt er am Freitag. Profis führen inzwischen ein öffentliches Leben, ergänzt er: “Wenn Sie die Spieler aus früheren Tagen fragen, welches Leben sie rund um die Spiele geführt haben – das ist alles vorbei. Das passiert einfach nicht mehr. Und einer der Gründe dafür sind die sozialen Medien.”

Premier League social media accounts will now be going silent until Tuesday 4 May.

Online abuse must stop. Social media platforms must do more.#NoRoomForRacism | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/mHIN4xI2qx

— Premier League (@premierleague) April 30, 2021