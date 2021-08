Harry Kane: Transfer-Durchbruch nächste Woche?

Nimmt die Saga um Harry Kane tatsächlich noch in diesem Sommer ein Ende? Für nächste Woche wird zumindest medial mit einem Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City gerechnet.

Tottenham Hotspur und Manchester City führen wegen des allfälligen Transfers von Harry Kane hartnäckige Gespräche. Möglicherweise kommt es in der nächsten Woche noch zum Durchbruch. Davon berichtet der “Telegraph”. Demnach geht man in beiden Klubs davon aus, dass die kommenden sieben Tage entscheidend sein könnten, da ManCity ein verbessertes Angebot einreichen wird.

Die aufgestockte Offerte soll bei rund 140 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen und würde damit wesentlich näher an den Wert heranrücken, der Spurs-Boss Daniel Levy vorschwebt. Der harte Verhandlungspartner soll in letzter Konsequenz aber noch immer rund 190 Millionen Euro fordern.

Bei der äusserst brisanten Begegnung am Sonntag (17.30 Uhr), wenn die Spurs und ManCity am 1. Spieltag der Premier League aufeinandertreffen, wird Kane noch nicht mitwirken. Der 28-Jährige ist erst am Freitag wieder ins Teamtraining eingestiegen.

aoe 14 August, 2021 16:03