ManCity gibt offizielles Angebot für Harry Kane ab

Manchester City geht bei Harry Kane in die Vollen und gibt ein erstes Angebot für den englischen Nationalmannschaftscaptain Harry Kane ab.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano twittert, liegt das Angebot bei satten 100 Mio. Pfund. Die Skyblues sollen auch bereit sein, Spieler in einen allfälligen Deal zu verwickeln. Auf Gegenliebe stösst die Offerte allerdings nicht: Spurs-Boss Daniel Levy will unbedingt an Kane festhalten und versucht diesen von einem Verbleib zu überzeugen.

Der 27-Jährige selbst hat vor der EM aber bereits durchblicken lassen, dass er offen für einen Wechsel ist und weiter auf höchstem Niveau spielen möchte. Tottenham kann in der kommenden Saison “nur” an der Conference League teilnehmen. Bei City wäre die Champions League-Teilnahme gesichert.

psc 21 Juni, 2021 15:46