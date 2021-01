Ndombélé: “Habe mit Mbappé über PSG gesprochen”

Seit Sommer 2019 steht Tanguy Ndombélé bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag. Nun verrät der Franzose, dass ihm Kylian Mbappé zu einem Wechsel zu Paris Saint-Germain geraten hat.

Tanguy Ndombélé und Kylian Mbappé kennen sich aus der französischen Nationalmannschaft – und könnten in Zukunft auch bei Paris Saint-Germain aufeinandertreffen? In einem Interview mit “Téléfoot” offenbarte Ndombélé: “Ich bin ein Junge aus der Region Paris. Eines Tages das PSG-Trikot zu tragen? Warum nicht – aber aktuell bin ich in Tottenham, und es läuft gut.”

Der Mittelfeldmann der Spurs “habe mit Kylian über einen möglichen Wechsel zu PSG gesprochen. Wir haben zwei oder drei Jahre hintereinander darüber gesprochen. Es ist nicht passiert und derzeit bei Tottenham läuft es gut, aber warum nicht in der Zukunft?.”

Ndombélé, der bislang sechs Länderspiele für Frankreich bestritt und für den Weltmeister von 2018 letztmals im November 2019 auflief, besitzt in London indes noch einen Vertrag bis 2025.

adk 31 Januar, 2021 17:11