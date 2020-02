Das Sommer-Transferfenster in der Premier League schliesst wieder später

Das Sommer-Transferfenster in der Premier League bleibt wieder länger geöffnet. Die Klubbosse kehren zum früheren Modell zurück.

Damit schliesst auch auf der Insel das Transferfenster für die höchste Liga künftig wieder dann, wenn auch die anderen Topligen in Europa ihre Deadline setzen: Ende August oder Anfang September.

In diesem Jahr wird die Deadline beispielsweise am 1. September um 17 Uhr (englische Zeit) gesetzt. Zu diesem Beschluss kamen die Vertreter der Premier League an einem längeren Meeting am Donnerstag.

In den vergangenen zwei Jahren schloss die Deadline auf der Insel jeweils mit Start der Premier League Mitte August. Dies sollte zu mehr Fairness führen, da keine Spieler mehr nach Start des Ligabetriebs plötzlich noch für andere Klubs auflaufen. Die Wettbewerbsnachteile waren allerdings zu gross, da die übrigen Topligen nicht nachzogen.

psc 6 Februar, 2020 13:15