Begehrter Adama Traoré will bei den Wolves bleiben

Der spanische Neo-Nationalspieler Adama Traoré, der bereits von zahlreichen Topklubs umgarnt wird, sieht seine Zukunft weiterhin in Wolverhampton.

Nach Angaben der englischen “Times” wird der 24-jährige Flügelstürmer seinen bis 2023 laufenden Kontrakt bei den Wolves wohl bald verlängern. Das neue Arbeitspapier soll deutlich besser dotiert sein und bis 2024 laufen.

Das Kraftpaket, das einst beim FC Barcelona ausgebildet wurde, stiess nach eher schwierigen Jahren im Sommer 2018 nach Wolverhampton und hat sich dort seither sehr gut entwickelt. Am 7. Oktober feierte er sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft. Im Sommer wurden Liverpool und auch Ex-Klub Barça mit Traoré in Verbindung gebracht. Ein Transfer ist vorderhand aber nicht geplant.

psc 19 Oktober, 2020 15:58