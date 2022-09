Es ist soweit: Diego Costa posiert im Wolves-Shirt

Der Wechsel von Diego Costa zu den Wolves ist perfekt. Der spanisch-brasilianische Torjäger unterschreibt beim Premier League-Klub einen Vertrag bis Saisonende.

Die Wolves reagieren damit auf die Kreuzbandverletzung von Neuzugang Sasa Kalajdzic, der längere Zeit ausfallen wird. Diego Costa soll die entsprechende Lücke füllen. Er hat seinen Vertrag unterschrieben und trainiert ab sofort in seiner neuen Mannschaft mit. Durch die Absage des Premier League-Spieltags am Wochenende wegen des Todes von Queen Elizabeth II. bleibt Costa sogar etwas mehr Zeit zur Adaption. Das nächste Spiel findet am 17. September gegen Manchester City statt.

psc 9 September, 2022 15:20