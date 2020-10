Überragende 37 Torbeteiligungen waren Raul Jimenez in der Vorsaison gelungen. Da hatte man nicht lange auf Gerüchte warten müssen, die den Star-Stürmer der Wolverhampton Wanderers mit den Topadressen Europas in Verbindung bringen. Der Mexikaner widersteht allerdings.

Die Wolves geben am Samstag die vorläufige Vertragsverlängerung mit Jimenez bekannt, der seinen ursprünglich noch bis 2023 datierten Vertrag um ein Jahr erweitert.

“Ich bin sehr froh, bei einem so tollen Klub zu sein. Ich habe hier die Möglichkeit, im Angriff ein wichtiger Spieler zu sein. Das habe ich gesucht, als ich nach Europa gekommen bin. Es war sehr einfach für mich, einer Verlängerung zuzustimmen und es brauchte nicht viel Überzeugungsarbeit”, sagt der 29-Jährige.

Jimenez knüpft leistungsmässig an seine letzte Saison auf der Insel an. In den ersten beiden Ligaspielen waren Wolverhamptons Nummer 9 zwei Tore gelungen.

The full story as our number nine signs up for four more years! #Raul2024

🇲🇽🗞

— Wolves (@Wolves) October 3, 2020