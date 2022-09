Die Wolves haben eine Alternative zu Diego Costa gefunden

Die Wolves wollen im Angriff nach der Kreuzbandverletzung von Neuzugang Sasa Kalajdzic unbedingt noch einmal nachlegen. Bei Diego Costa drohen Probleme mit der Arbeitsbewilligung und möglicherweise auch mit der Fitness des Spaniers. Mit Andy Carroll nimmt der Klub nun einen anderen Premier League-erprobten Stürmer ins Visier.

Laut “Telegraph” befassen sich die Wolves-Verantwortlichen mit dem 33-jährigen Engländer. Carroll ist seit diesem Sommer vereinslos, nachdem er im ersten Halbjahr noch für West Bromwich Albion in der Championship auflief. In 23 Ligaspielen (einige auch für den FC Reading) sind ihm in der letzten Saison fünf Treffer geglückt. Im Gegensatz zu Diego Costa stellen sich bei ihm bezüglich der Arbeitserlaubnis keine Fragen.

7 September, 2022 11:56