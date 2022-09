Die Wolves bestätigen den Transfer von Diego Costa

Der zuletzt vereinslose Profi schliesst sich mit sofortiger Wirkung dem Premier League-Klub an und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Diego Costa kommt quasi als Ersatz für Sasa Kalajdzic, der sich nach seinem Wechsel auf die Insel eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat.

Der 33-jährige Routinier lief bereits während dreieinhalb Jahren für Chelsea auf und kennt die Premier League gut.

He’s back. And part of the pack.

🐺✍️

— Wolves (@Wolves) September 12, 2022