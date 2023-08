Wolves trennen sich kurz vor Saisonstart von Trainer Lopetegui

Die Wolves teilen mit, dass der 56-jährige Spanier nach neun Monaten gehen muss. "Bei einigen Themen herrschten Meinungsverschiedenheiten und man war sich einig, dass eine einvernehmliche Beendigung des Vertrags die beste Lösung für alle Parteien ist", schreibt der Premier Ligist. Lopetegui war wohl vor allem mit der Transferpolitik nicht einverstanden. Aufgrund der Financial Fairplay-Regularien waren die Wolves zuletzt sehr eingeschränkt.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.

— Wolves (@Wolves) August 8, 2023