Wie der Premier-League-Klub am Sonntag mitteilt, binden die Wolves Nuno Espirito Santo für drei weitere Jahre. Der Portugiese kam 2017 vom FC Porto zum damaligen Zweitligisten und führte den Verein im Sommer 2018 nach sechs Jahren Abwesenheit zurück ins englische Fussballoberhaus.

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.

🐺✍️

