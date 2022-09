Die Wolves zittern um die Verpflichtung von Diego Costa

Wie Wolverhampton Wanderers wollen nach der Knieverletzung von Neuzugang Sasa Kalajdzic noch einmal einen neuen Stürmer verpflichten. Wunschkandidat ist Diego Costa. Ob es mit der Verpflichtung des spanischen Ex-Nationalspielers klappt, ist aber fraglich.

Laut “The Athletic” gibt es Probleme mit der Arbeitsbewilligung für den 33-Jährigen. Demnach erfüllt er die seit dem Brexit geltenden Voraussetzungen eigentlich nicht. Ausländische Spieler müssen in einem Punktesystem eine gewisse Anzahl Zählern erreichen. Diese hängen davon ab, wo sie zuletzt tätig waren und ob sie beispielsweise Nationalspieler ihres Landes sind. Costa ist seit Anfang 2021 nicht mehr in Europa tätig. Sein letzter Klub ist Atlético Mineiro in Brasilien, wo er aber Ende des vergangenen Jahres auch nur während viereinhalb Monaten tätig war. Ob Diego Costa die Qualifikation für die Premier League erhält, ist deshalb fraglich.

Auf die Insel ist der Torjäger dennoch gereist. Am Dienstagabend soll er erst einmal noch medizinischen Checks bestreiten. Dadurch wollen die Wolves prüfen, ob er physisch überhaupt “bereit” für eine Rückkehr in die Premier League wäre.

