Atlético-Coach Diego Simeone macht Marco Verratti zur Priorität

Der italienische Spielmacher Marco Verratti von Paris St. Germain ist angeblich wechselwillig. Atlético-Coach Diego Simeone macht den Mittelfeldprofi zur Priorität Nummer 1.

Der argentinisch Trainer der Rojiblancos möchte laut "Marca", dass Verratti in der kommenden Saison in seinem Team die Fäden im Mittelfeld zieht. Die Chancen auf einen Transfer sind intakt. Angeblich will sich der italienische Nationalspieler nach elf Jahren in Paris neu orientieren. Wohl auch, da er in der kommenden Saison bei PSG nicht mehr automatisch gesetzt wäre.

In der spanischen La Liga war Verratti bislang nicht tätig.

psc 11 Juli, 2023 17:24