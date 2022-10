Atlético-Präsident Cerezo spricht über die Zukunft von João Félix & Kylian Mbappé

Atlético Madrids Präsident Enrique Cerezo äussert sich vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Brügge zur Zukunft der beiden Topstürmer João Félix und Kylian Mbappé.

Ersterer spielt seit mittlerweile drei Jahren für die Rojiblancos. Diese waren nicht nur von Erfolgen gekrönt. Der 120 Mio. Euro-Transfer von 2019 muss sich auch in dieser Saison teilweise wieder mit der Jokerrolle begnügen. Atlético-Boss Cerezo sagt dennoch: «João Félix wird hier bei Atlético erfolgreich sein.» Ein Verkauf in absehbarer Zeit ist nicht geplant. Erst einmal ist der 22-Jährige bis 2026 an die Madrilenen gebunden.

Einen Transfer, den Cerezo schlichtweg ausschliesst, ist jener von Kylian Mbappé. «Wir haben kein Interesse an ihm, auch wenn er in jeder Mannschaft einen Platz hätte», sagt der Atlético-Verantwortliche. Mbappé soll PSG angeblich so rasch wie möglich verlassen wollen. Atlético wird also sicherlich nicht der nächste Verein des Weltmeisters.

Noch sehr lange in Madrid bleiben soll hingegen Diego Simeone. «Cholo ist unser Cheftrainer, und wenn Gott will, wird er dies noch lange sein», betont Cerezo.

psc 12 Oktober, 2022 18:51