Europameister Alvaro Morata in Kürze zum Medizintest bei Milan

Der frisch gebackene Europameister Alvaro Morata wird sich wohl in Kürze dem AC Mailand anschliessen.

Nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" wird der 31-jährige Angreifer bereits am Dienstag zum Medizintest bei den Rossoneri erwartet. Milan hat Atlético darüber informiert, dass es die Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Mio. Euro aktivieren will. Und Morata hat dem Wechsel zum Serie A-Klub dem Vernehmen nach bereits zugestimmt. Noch bevor er sich nach dem Triumph an der Europameisterschaft in den Urlaub begibt, könnte er seinen Transfer nach Mailand fixieren.

Morata winkt ein Vierjahresvertrag, der ihm ein Jahressalär von 4,5 Mio. Euro einbringt. Der Angreifer war bereits in der Serie A aktiv. In der Vergangenheit lief er aber für Juventus auf.

psc 15 Juli, 2024 10:43