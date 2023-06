Griezmann bezieht Stellung zu PSG-Gerüchten

Antoine Griezmann denkt nicht darüber nach, Atlético Madrid zu verlassen. Gerüchte um einen Wechsel zu Paris Saint-Germain dementiert der Angreifer.

Obwohl er mit einem Transfer zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, kümmern die Spekulationen Antoine Griezmann nicht. "Ich möchte bei Atlético Madrid bleiben. Ich bin dort sehr glücklich und meine Familie auch", wird der 32-Jährige vom italienischen Transferexperten Fabrizio Romano auf Twitter zitiert.

"Ich möchte mit Atléti La Liga gewinnen und versuchen, in der Champions League etwas Besonderes zu erreichen", so der französische Nationalspieler weiter. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2026.

adk 18 Juni, 2023 12:21