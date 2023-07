João Félix verärgert Atlético-Verantwortliche mit Wechselwunsch

Der portugiesische Stürmer João Félix verärgert die Verantwortlichen seines Klubs Atlético mit Aussagen über einen erwünschten Wechsel zum FC Barcelona.

Gegenüber Transferexperte Fabrizio Romano gesteht der 23-Jährige, dass der FC Barcelona "immer meine erste Wahl" gewesen sei und er "liebend gerne für Barça spielen" würde. Der Portugiese setzt sogar noch einen drauf: "Es war schon immer mein Traum, seit ich ein Kind war. Wenn es passiert, wird ein Traum für mich wahr." João Félix scheint angesichts dieser Worte mit dem Kapitel Atlético abschliessen zu wollen.

In der vergangenen Rückrunde war er bereits an Chelsea verliehen. Eine Rückkehr zu den Rojiblancos strebt er offensichtlich nicht mehr an. Allerdings läuft sein Vertrag bis 2027. Dass sich Barça mehr als eine Leihe leisten kann, dürfte ausgeschlossen sein. Laut "Relevo" empfinden die Atlético-Verantwortlichen die Aussagen des Angreifers als respektlos und unprofessionell. In einem Statement heisst es: "Der Berater des Spielers kennt die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit João den Verein verlassen kann. Von daher haben wir zu diesem Thema nichts zu sagen."

psc 19 Juli, 2023 11:12