João Félix zu PSG? So ist der aktuelle Stand

«Mit ihm sind wir die grösste Wette eingegangen. Er ist ein Weltklasse-Spieler, aber aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte, ist das Verhältnis zwischen dem Trainer und ihm nicht gut, und auch seine Motivation ist nicht gut», erklärte mit Miguel Angel Gil Marin der Geschäftsführer von Atlético Madrid jüngst hinsichtlich Joao Felix gegenüber dem spanischen TV-Sender «TVE». Gil Marin meinte: «Es ist das Vernünftigste, dass man sich mit einer Trennung auseinandersetzt.»

In diesem Zuge wurde zuletzt Paris Saint-Germain als Abnehmer gehandelt. Bis zu 140 Millionen Euro soll Atlético offenbar für den portugiesischen Nationalspieler fordern. Aber: Laut Transferexperte Fabrizio Romano gibt es zwischen PSG und dem Angreifer noch keinen Kontakt. Die Franzosen würden nicht aktiv an einem Transfer im Januar arbeiten. Stattdessen gelte Inters Verteidiger Milan Skriniar weiterhin als Wunschspieler der Pariser.

Paris Saint-Germain have never opened concrete talks to sign João Félix from Atlético Madrid, they're still not actively working on any January move as main focus will be the summer. 🔴🔵 #PSG

Milan Skriniar remains top target for PSG in 2023. pic.twitter.com/DuTj6sRTVO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2022