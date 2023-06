Saul Niguez & Bernardo Silva erhalten Angebote aus Saudi-Arabien

Saudi-Arabien will seine eigene Fussballliga mit weiteren Stars aus Europa verstärken. Im Fokus stehen auch Saul Niguez von Atlético und Bernardo Silva von Manchester City.

Englischen und spanischen Medienberichten zufolge haben die beiden Mittelfeldspieler entsprechende Angebote erhalten. Niguez soll einen Wechsel nach Saudi-Arabien sehr konkret in Betracht ziehen. Al-Nassr, also der Verein von Cristiano Ronaldo ist an ihm dran - wie im Übrigen auch an Achraf Hakimi von Inter Mailand.

Bernardo Silva soll derzeit eher einen Verbleib in Europa beabsichtigen. Der portugiesische Triple-Gewinner von Manchester City hört sich aber sämtliche Angebote an.

psc 19 Juni, 2023 16:12