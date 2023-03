Betis Sevilla noch immer heiss auf Dani Ceballos

Bei Real Madrid steht Dani Ceballos weiterhin nicht im Fokus, zudem läuft sein Vertrag aus. Ex- und Ausbildungsklub Betis Sevilla wittert für diesen Sommer seine Chance.

Betis Sevilla träumt weiterhin von der Rückkehr von Dani Ceballos (26). «Estadio Deportivo» zufolge warten die Andalusier auf die Chance, den verlorenen Sohn zurückzuholen. Ob es letzten Endes klappt, bleibt abzuwarten.

Erleichtern würde die Verhandlungen sicher der Einzug in die Champions League. Betis steht auf Platz 5, der Rückstand auf die Ränge für die Königsklasse beträgt allerdings nur zwei Punkte.

Ceballos spielt bei Real Madrid zwar wieder regelmässig, was 27 Pflichtspiele in seiner Saisonvita belegen. Diese verteilen sich jedoch nur auf etwas mehr als 1.000 Einsatzminuten. Ceballos’ Vertrag an der Concha Espina läuft zudem aus.

aoe 4 März, 2023 12:08