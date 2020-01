Barça könnte das Rennen um Bruno Fernandes machen

Sportings Kapitän Bruno Fernandes ist seit geraumer Zeit ein heisses Transferziel von Manchester United. Letztlich könnte nun aber Barcelona das Rennen um den portugiesischen Nationalspieler machen.

Laut “Superdeporte” könnten sich die Katalanen die Rechte am 25-jährigen Spielmacher erwerben und diesen für den Rest der Saison an den FC Valencia ausleihen. Dadurch soll auch der geplante Wechsel von Torjäger Rodrigo von Valencia zu Barça ermöglicht werden. Ein Transfer von Bruno Fernandes wird allerdings teuer: Ein Angebot in Höhe von 45 Mio. Euro, das ManUtd zuletzt offenbar abgegeben hat, wurde von Sporting umgehend abgelehnt. Es ist also noch deutlich mehr Geld vonnöten, um den bis 2023 gebundenen Mittelfeldprofi aus Lissabon abzuziehen.

psc 28 Januar, 2020 16:47