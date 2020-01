Darum feilschen Barça & Valencia bei Rodrigo

Der Transferpoker um Noch-Valencia-Stürmer Rodrigo ist in vollem Gange. Barça setzt sich für eine Verpflichtung ein, stellt aber gewisse Bedingungen.

Einig sind sich die beiden Vereine darüber, dass Rodrigo zunächst für ein halbes Jahr an die Katalanen ausgeliehen wird. Ein anderes Modell kommt auch gar nicht infrage, da Barça die Mittel für einen sofortigen Kauf fehlen. Auch darüber, dass eine verpflichtende Kaufoption eingebaut wird, besteht laut spanischen Medienberichten Einigung. Dann wird es aber prekär: Während Valencia im Sommer fix 55 Mio. Euro von Barça fordert, wollen die Katalanen gewisse Bedingungen an die Kaufpflicht binden. So sollen sie nur dann gezwungen sein, Rodrigo zu übernehmen, wenn dieser einschlägt und eine gewisse Mindestanzahl von Spielen bestreitet.

Die Verhandlungen halten an und haben auch Auswirkungen auf Paco Alcacer: Dieser soll nämlich zu seinem Stammklub Valencia zurückkehren. Der Deal kommt aber nur dann zustande, wenn Rodrigo den Verein zuvor in Richtung Barcelona verlässt. Es bleibt bis zur Transferdeadline am Freitag nicht mehr allzu viel Zeit, die Deals unter Dach und Fach zu bringen.

psc 28 Januar, 2020 11:54