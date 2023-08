Nati-Verteidiger Eray Cömert steht vor Wechsel nach Frankreich

Der Schweizer Nati-Verteidiger Eray Cömert wird den FC Valencia nach anderthalb Jahren wohl verlassen und nach Frankreich wechseln.

Der 25-Jährige wird sich gemäss "L'Équipe" auf Leihbasis dem FC Nantes anschliessen. Cömert steht noch bis 2026 in Valencia unter Vertrag. Seine Zukunft liegt nun aber vorderhand in der Ligue 1, wo er beim Traditionskllub aus Nantes unterkommt. Die Verts sollen sich für den früheren FCB-Verteidiger auch eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro sichern.

In dieser Saison stand Cömert wohl auch wegen des bevorstehenden Wechsels in Valencia noch nicht zum Einsatz.

psc 25 August, 2023 09:12