Der steile Aufstieg des Eray Cömert bei Valencia in Zahlen

Die Werte von Cömert zum Saisonauftakt sind sehr verheissungsvoll. Ein Blick auf die Daten zeigt, dass er zurzeit sogar einer der dominantesten Verteidiger der Liga ist – vor allem in der Luft. Cömert hat in den vier bisherigen Spielen neun Kopfballduelle gewonnen. Insgesamt bestritt er 16 Luftduelle in der Defensive und 18 insgesamt. Mit 16 Balleroberungen liegt er mannschaftsintern in dieser Statistik an zweiter Stelle. Hinzu kommen acht geblockte Bälle und zwei geklärte Bälle.

Cömert ist zweifellos in Spanien angekommen und nun auch ein Kandidat als Ersatz für den gesperrten Manuel Akanji beim Nations League-Spiel der Schweizer Nati gegen Tschechien.

🚨🦇Eray Cömert is valencia most aerially dominant player.

Successful aerial duels(9), aerial defensive duels (16), total aerial duels (18).

He is also the player with the second highest frequency of recoveries (16) and the third with the most clearances (2), blocked balls (8), pic.twitter.com/bg5UQNVL7q

