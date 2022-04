3 Premier League-Klubs sind heiss auf Villarreal-Verteidiger Pau Torres

Pau Torres brilliert in dieser Saison mit seinen Teamkollegen in der Champions League. Der spanische Innenverteidiger ist direkt daran beteiligt, dass Villarreal im Halbfinal der Königsklasse steht. Der Nationalspieler weckt nun wieder einmal Begehrlichkeiten auf der Insel.

Schon länger sind Premier League-Klubs am Defensivspezialisten dran. Bislang wollte der 25-Jährige seine Heimat aber nicht verlassen. Im Sommer könnten nun wieder einige Offerten bei ihm eintreffen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind Manchester City und Manchester United sowie Chelsea an ihm dran. Im bis 2024 gültigen Vertrag von Pau Torres ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 55 bis 60 Mio. Euro enthalten. Gut möglich, dass diese gezogen wird, wenn sich der Abwehrspieler für einen Wechsel entscheidet. Dies ist durchaus möglich.

psc 26 April, 2022 17:08