Ajax holt einen alten Bekannten zurück

Der 28-jährige Angreifer aus Burkina Faso war in der Saison 2016/17 als damaliger Chelsea-Profi bereits auf Leihbasis für die Niederländer aktiv. Nun gibt Ajax bekannt, dass Traoré permanent zum Eredivisie-Verein zurückkehrt.

Der Stürmer kommt ablösefrei aus Villarreal und unterschreibt vorerst für zwei Spielzeiten. "Wir sind sehr glücklich über die Ankunft von Bertrand", sagt Ajax‘ Technischer Direktor Alex Kroes, "er hatte mehrere Optionen, darunter auch einen Verbleib in Spanien, aber er hat sich bewusst für Ajax entschieden. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass er hungrig ist, hier Erfolg zu haben. Das sind die Spieler, nach denen wir suchen. Ausserdem ist Bertrand zielstrebig, schnell und kann auf mehreren Positionen im Sturm spielen. Mit seiner Erfahrung ist er auch eine wertvolle Ergänzung für unseren Kader."

Good to have you back, Bertrand! ⚪️⚪️

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2024