Wegen Abtauchen in grossen Spielen: Barça hegt Zweifel an Lewandowski

Die Verantwortlichen des FC Barcelona sind mit den Leistungen von Robert Lewandowski trotz 27 Saisontoren nicht restlos zufrieden.

Wie die spanische Zeitung «AS» berichtet, ist ihnen das (regelmässige) Abtauchen des 34-jährigen Polen in grossen Spielen ein Dorn im Auge. Jüngstes Beispiel: Sein Auftritt bei der 0:4-Schmach im Clasico gegen Real Madrid in dieser Woche. Lewandowski konnte in der Partie keinerlei Akzente setzen. Dasselbe war in dieser Saison auch schon in Spielen in der Champions League und später im Europa League-Duell mit Manchester United festzustellen.

Angeblich ist die Ernüchterung bei den Barça-Verantwortlichen so gross, dass einige sogar eine Trennung von Lewandowski nach nur einem Jahr in Betracht ziehen. Der Torjäger steht allerdings noch ziemlich langfristig bis 2026 unter Vertrag.

psc 7 April, 2023 14:12