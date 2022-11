Alba über Barça-Zukunft: «Möchte meine Karriere hier beenden»

Jordi Alba denkt noch nicht an einen Abgang vom FC Barcelona. An den Inter-Gerüchten im Sommer soll nichts dran gewesen sein.

Unmittelbar vor Ende der vergangenen Transferperiode hiess es, Jordi Alba wird zu Inter wechseln. Daraus wurde allerdings nichts, denn der Linksverteidiger blieb dem FC Barcelona treu. Der «Mundo Deportivo» berichtet der spanische Nationalspieler nun: «Ich habe nie ein Angebot von Inter oder einem anderen Verein erhalten. Ich wollte immer bei Barça bleiben.»

Alba betont: «Ich möchte hier bleiben und meine Karriere hier beenden. Aber ich werde die erste Person sein, die an dem Tag geht, an dem ich glaube, dass ich nicht mehr die Qualität habe, die dieser Verein braucht.» Vertraglich ist der 33-Jährige noch bis Sommer 2024 an den FC Barcelona gebunden.

adk 13 November, 2022 15:22